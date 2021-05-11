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    Главная / Торги / закупка блокиратора сотовых телефонов Аллигатор 80 ЕГЭ для Нижегородского филиала

    закупка блокиратора сотовых телефонов Аллигатор 80 ЕГЭ для Нижегородского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 14:0011.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195823Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195823

    Наименование закупки

    закупка блокиратора сотовых телефонов Аллигатор 80 ЕГЭ для Нижегородского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 08:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    3532 57-41-62

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    ekaterina.morkovkina@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морковкина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка блокиратора сотовых телефонов Аллигатор 80 ЕГЭ для Нижегородского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 14:00 GMT +311.05.2021 14:0011.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195823Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка блокиратора сотовых телефонов Аллигатор 80 ЕГЭ для Нижегородского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Б.Покровская,56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до адреса, оплата в течении 15 раб. дней после подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блокиратор сотовых телефонов Аллигатор 80 ЕГЭ 3G/GSM, 4 LTE 1, 4G MobileNA 15Вт 80м"

    Кол-во: 1.000

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