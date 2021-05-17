Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металлической продукции

    Поставка металлической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195820Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195820

    Наименование закупки

    Поставка металлической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 10:24

    Документация процедуры

    Шаблон__договора_поставки_2021_с_ОУ_3___филиала.docx

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Особые_Условия_3_ред.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195820Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлической продукции

    Начальная цена

    539 605,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, 632510, Новосибирская область, Убинский район , 8 км юго-восточнее села Кожурла, КС-Кожурлинская.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба профильная прямоугольная 60х40х4ММ ст3 ГОСТ 8645-68"

    Кол-во: 2.736

    "Позиция 2"

    "Швеллер стальной горячекатаный 16П С255 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-2015 ООО «ЕвразХолдинг»"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 3"

    "Арматура стальная в прутках 18ММ А-III 11.7М ГОСТ 5781-82 ООО "Тулачермет-Сталь""

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 4"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5ММ 09Г2С ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 5"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6ММ 09Г2С ГОСТ 8509"

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 6"

    "Лист стальной просечно-вытяжной ПВ 506 ст3сп5 1000х3200ММ ТУ 36.26.11-5-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Профнастил ОЦ Н60 0.7 845/902 сталь оцинкованная 0.7ММ 6М"

    Кол-во: 486.000

    "Позиция 8"

    "Профиль направляющий крепежный Г-образный 40х40ММ из оцинкованной стальной ленты 3М s=1.2мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Профиль направляющий ПН-2 50х40х0.6ММ 3М оцинкованная сталь"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 10"

    "Сетка сварная арматурная ВР-1 кладочная сварная 50х50 500х2000ММ 3"

    Кол-во: 2350.000

    "Позиция 11"

    "Планка угла наружная 50х50х3000ММ RAL-5005 к металлосайдингу МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Планка угла внутреннего 5005 синий 50х50х3000ММ 0.45ММ покрытие полиэстер"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 13"

    "Лист профилированный НС35-1000-0.7 0.7х1000 Ст3пс Ц1Ц1 ПЭ RAL ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 264048
    006 Поставка профилированного листа и планки угла для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    006 Поставка профилированного листа и планки угла для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    264048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    498 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить