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    Главная / Торги / Приобретение муфт для Приморского филиала.

    Приобретение муфт для Приморского филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195817Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195817

    Наименование закупки

    Приобретение муфт для Приморского филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 06:35

    Документация процедуры

    Счет_на_оплату_покупателю___28629_от_7_мая_2021г.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50733

    Факс

    Адрес электронной почты

    glushakOV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глушак Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение муфт для Приморского филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.05.2021 23:00 GMT +310.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195817Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение муфт для Приморского филиала.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г.Артем,ул.Гагарина,17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплатав течении 15 рабочих дней с момента подписания Товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта для кабелей связи кросс-оптическая Связьстройдеталь МКО-П1/С09-1/8SC-1PLC8-SC/APC-10SC-10SC/APC-2SC/APC 130408-00053"

    Кол-во: 30.000

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