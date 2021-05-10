www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Приобретение муфт для Приморского филиала.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 06:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 50733
Факс
Адрес электронной почты
glushakOV@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глушак Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение муфт для Приморского филиала.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.05.2021 23:00 GMT +310.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195817Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение муфт для Приморского филиала.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г.Артем,ул.Гагарина,17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплатав течении 15 рабочих дней с момента подписания Товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 30.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.