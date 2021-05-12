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Наименование закупки
филиал Сахателеком. Приобретение ТМЦ для энергетических нужд.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 06:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00
Факс
Адрес электронной почты
KapitanYR@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитан Юлия Романовна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Филиал Сахателеком. Приобретение ТМЦ для энергетических нужд.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.05.2021 06:00 GMT +312.05.2021 06:0012.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195816Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Филиал Сахателеком. Приобретение ТМЦ для энергетических нужд.
Начальная цена
81 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, г.Якутск Хатын-Юряхское ш.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка 45 кал.дней с момента подписания договора. Оплата/расчет в теч. 45 календарных дней, с момента поставки (для МСП 15 рабочих дней)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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