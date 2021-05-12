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    Главная / Торги / филиал Сахателеком. Приобретение ТМЦ для энергетических нужд.

    филиал Сахателеком. Приобретение ТМЦ для энергетических нужд.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 06:0012.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195816Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195816

    Наименование закупки

    филиал Сахателеком. Приобретение ТМЦ для энергетических нужд.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 06:30

    Документация процедуры

    Договор_ЭДО.pdf

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    KapitanYR@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Капитан Юлия Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Филиал Сахателеком. Приобретение ТМЦ для энергетических нужд.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 06:00 GMT +312.05.2021 06:0012.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195816Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал Сахателеком. Приобретение ТМЦ для энергетических нужд.

    Начальная цена

    81 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Якутск Хатын-Юряхское ш.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка 45 кал.дней с момента подписания договора. Оплата/расчет в теч. 45 календарных дней, с момента поставки (для МСП 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зарядное устройство DSE 9130, Deep Sea /034.6888.0621/ "

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Зарядное устройство DSE 9470MKII, Deep Sea / 034.6888.0732/"

    Кол-во: 2.000

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