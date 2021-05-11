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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение кабеля для Приморского филиала.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 03:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 50617
Факс
Адрес электронной почты
nabokovang@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Набокова Наталья Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение кабеля для Приморского филиала.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 03:00 GMT +311.05.2021 03:0011.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195814Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение кабеля для Приморского филиала.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, Приморский край, пос. Угловое, ул. Гагарина 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 6.000
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