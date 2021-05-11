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    Главная / Торги / Приобретение кабеля для Приморского филиала.

    Приобретение кабеля для Приморского филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 03:0011.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195814Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195814

    Наименование закупки

    Приобретение кабеля для Приморского филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 03:36

    Документация процедуры

    счет_85.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50617

    Факс

    Адрес электронной почты

    nabokovang@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Набокова Наталья Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение кабеля для Приморского филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 03:00 GMT +311.05.2021 03:0011.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195814Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение кабеля для Приморского филиала.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, пос. Угловое, ул. Гагарина 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель оптоволоконный внутриобъектовый FTTHS2-1 1 модуль материал полимерный стержни стеклопластиковые 0.6кН LSZH SM, G.657 2 опт. волокна (серый/белый/бежнвый))"

    Кол-во: 6.000

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