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    Главная / Торги / 01105-2021-1101_ЗЧ для системы безопасности.

    01105-2021-1101_ЗЧ для системы безопасности.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195811Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195811

    Наименование закупки

    01105-2021-1101_ЗЧ для системы безопасности.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 20:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 3953 46-20-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Trukhacheva@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенко Наталья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01105-2021-1101_ЗЧ для системы безопасности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 17:00 GMT +313.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195811Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01105-2021-1101_ЗЧ для системы безопасности.

    Начальная цена

    33 211,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, г.Воронеж, проспект Революции д.35Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата, 5 р.д. с даты подписания документов поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Гранит 2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Программатор автономный адресов устройств С2000-АПА 3.6В IP30 0...+50ГРАД ЦЕЛЬС 105x279x58ММ 0.5КГ ГОСТ Р 53325-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кабель для сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.2 2 жилы медь резина кремнийорганическая огнестойкая 4.9мм 300В 0.2мм2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Кабель для сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.35 4 жилы медь резина кремнийорганическая огнестойкая 9.85мм 300В 0.35мм2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Кабель для сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.35 2 жилы медь резина кремнийорганическая огнестойкая 9.85мм 300В 0.35мм2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Считыватель идентификаторов накладной CTM-HR индикация 0.1мм Touch Memory"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Преобразователь интерфейсов НВП Болид USB-RS485 250-774-852 RS-485, USB"

    Кол-во: 1.000

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