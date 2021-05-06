Закупка: Прочие материалы для филиала в Р. Марий Эл по ЗнП 747

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату. Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту