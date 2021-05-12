Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 01109-2021-2448_СОКР-2.2М-02-FC-D-192

    01109-2021-2448_СОКР-2.2М-02-FC-D-192

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195809Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195809

    Наименование закупки

    01109-2021-2448_СОКР-2.2М-02-FC-D-192

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 18:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 3953 46-20-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Trukhacheva@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенко Наталья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01109-2021-2448_СОКР-2.2М-02-FC-D-192

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195809Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01109-2021-2448_СОКР-2.2М-02-FC-D-192

    Начальная цена

    57 957,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, Гончарная, д.30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата, 5 р.д. с даты подписания документов поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка оптическая коммутационная распределительная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Болт шестигранный M6 с гайкой закладной"

    Кол-во: 100.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264228
    Поставка крепежных изделий
    Поставка крепежных изделий
    264228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 77979
    Крепежный и расходный материал для ТО ВС SSJ-100
    Крепежный и расходный материал для ТО ВС SSJ-100
    77979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    491 067
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 79784
    Поставка крепежных изделий.
    Поставка крепежных изделий.
    79784
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    172 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 80759
    запчасти 223 ФЗ
    запчасти 223 ФЗ
    80759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    51 875
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 83755
    Поставка метизов
    Поставка метизов
    83755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    403 113
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Филиал "Ухтинский"
    Ценовой запрос № 84931
    поставка комплектующих КР ТДА
    поставка комплектующих КР ТДА
    84931
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 01:00(GMT+03:00)
    185 554
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить