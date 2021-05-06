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    Главная / Торги / Поставка электропривода для воздушных заслонок для Пензенского филиала, 1301

    Поставка электропривода для воздушных заслонок для Пензенского филиала, 1301

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 21:0006.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195806Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195806

    Наименование закупки

    Поставка электропривода для воздушных заслонок для Пензенского филиала, 1301

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 17:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-42-00

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электропривода для воздушных заслонок для Пензенского филиала, 1301

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 21:00 GMT +306.05.2021 21:0006.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195806Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электропривода для воздушных заслонок для Пензенского филиала, 1301

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г. Пенза, ул. Нейтральная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Привод электрический Siemens GMA321.1E для воздушных заслонок"

    Кол-во: 1.000

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