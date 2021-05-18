www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Строительные материалы для Ставропольского филиала (труба, муфта и песок)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 17:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 928 036-47-27
Факс
Адрес электронной почты
oksana.guk@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гук Оксана Петровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы для Ставропольского филиала (труба, муфта и песок)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 18:00 GMT +318.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195805Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы для Ставропольского филиала (труба, муфта и песок)
Начальная цена
90 399,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Ландшафтная, д.10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет 100 % через 7 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 76.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 114.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.