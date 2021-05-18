Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Строительные материалы для Ставропольского филиала (труба, муфта и песок)

    Строительные материалы для Ставропольского филиала (труба, муфта и песок)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195805Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195805

    Наименование закупки

    Строительные материалы для Ставропольского филиала (труба, муфта и песок)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 17:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 928 036-47-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    oksana.guk@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гук Оксана Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Строительные материалы для Ставропольского филиала (труба, муфта и песок)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 18:00 GMT +318.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195805Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы для Ставропольского филиала (труба, муфта и песок)

    Начальная цена

    90 399,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Ландшафтная, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет 100 % через 7 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба асбестоцементная безнапорная 100ММ 3.95М"

    Кол-во: 76.000

    "Позиция 2"

    "Муфта полиэтиленовая для асбестоцементных труб МПТ-1 100ММ ГОСТ 53630-2009"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Песок строительный 0.5-2ММ 30КГ"

    Кол-во: 114.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 77187
    Поставка песка
    Поставка песка
    77187
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 15:30(GMT+03:00)
    211 865
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Ценовой запрос № 77305
    Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)
    Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)
    77305
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 20:00(GMT+03:00)
    489
    Лоты:
    1
    Регионы 3:
    Челябинская область
    Все регионы
    Челябинская область, Тюменская область, Иркутская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79596
    165-18 Топчев песок
    165-18 Топчев песок
    79596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    500 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить