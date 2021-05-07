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    Главная / Торги / для Новгорода, микрофон

    для Новгорода, микрофон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 10:0007.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195804Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195804

    Наименование закупки

    для Новгорода, микрофон

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 16:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8212) 299243

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Mariya.Kalmykova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевцова Мария Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Для Новгорода, микрофон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 10:00 GMT +307.05.2021 10:0007.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195804Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Для Новгорода, микрофон

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, Новгородская область, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки. Доставка до адреса за счет Поставщика. Обязательное условие - подписание документов по ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Микрофон конференционный Polycom HDX Microphone с кабелем 7.6м 2201-61063-001"

    Кол-во: 1.000

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