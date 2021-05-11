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    Главная / Торги / Поставка продукции Газпромнефть для ф-ла СПб на 2021 год

    Поставка продукции Газпромнефть для ф-ла СПб на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 00:0011.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195801Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195801

    Наименование закупки

    Поставка продукции Газпромнефть для ф-ла СПб на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 16:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Санкт-Петербургский" акционерного общества "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-18

    Факс

    +7 812 458-77-14

    Адрес электронной почты

    s.aristova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аристова Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продукции Газпромнефть для ф-ла СПб на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 00:00 GMT +311.05.2021 00:0011.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195801Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции Газпромнефть для ф-ла СПб на 2021 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область. Выборгский район. КС Портовая.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 15 дней. для СМСП.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка пластичная литиевая Gazpromneft Grease LX EP 2 0.4КГ ООО "Газпромнефть-СМ""

    Кол-во: 500.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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