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    Главная / Торги / №195799_01104-2021-967_кожух тормозов

    №195799_01104-2021-967_кожух тормозов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 17:0011.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195799Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195799

    Наименование закупки

    №195799_01104-2021-967_кожух тормозов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 16:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 991 30-49547

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mayya.Bacherikova@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бачерикова Майя Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    №195799_01104-2021-967_кожух тормозов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 17:00 GMT +311.05.2021 17:0011.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195799Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    №195799_01104-2021-967_кожух тормозов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д.23аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата 7 к.д. с подписания документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кожух правый 46503-60221 тормозной диск автомобиля Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кожух левый 46504-60361 диск тормозной автомобиля Toyota"

    Кол-во: 1.000

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