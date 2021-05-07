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Наименование закупки
ЦЗ_195798_Кабель_Тула_договор_М
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 17:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Контактный телефон
+7 953 198-40-08
Факс
Адрес электронной почты
natalya_mukhina@center.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухина Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ_195798_Кабель_Тула_договор_М
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.05.2021 13:30 GMT +307.05.2021 13:3007.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195798Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ_195798_Кабель_Тула_договор_М
Начальная цена
404 735,79
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тульская область, г. Тула пр. Ленина, д 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно условий договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Кол-во: 0.150
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.070
Кол-во: 0.055
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.080
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.100
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