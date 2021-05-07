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    Главная / Торги / ЦЗ_195798_Кабель_Тула_договор_М

    ЦЗ_195798_Кабель_Тула_договор_М

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 13:3007.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195798Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195798

    Наименование закупки

    ЦЗ_195798_Кабель_Тула_договор_М

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 17:39

    Документация процедуры

    Проект_договора_до_500_т._р..docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 953 198-40-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    natalya_mukhina@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухина Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ_195798_Кабель_Тула_договор_М

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 13:30 GMT +307.05.2021 13:3007.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195798Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ_195798_Кабель_Тула_договор_М

    Начальная цена

    404 735,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г. Тула пр. Ленина, д 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4x25 4 жилы 25мм"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х16 5 жил 16мм"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой КГВВнг(A)-LS 1x95 1 жила 95мм"

    Кол-во: 0.070

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 1x70 1 жила 70мм"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 1x35 1 жила 35мм"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 1x25 1 жила 25мм"

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х6 5 жил 6мм"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой КГВВнг(A)-LS 2x4 2 жилы 4мм"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 2x2.5 2 жилы 2.5мм"

    Кол-во: 0.100

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