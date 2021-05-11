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    Главная / Торги / Поставка пенитрантов, порошка для напыления

    Поставка пенитрантов, порошка для напыления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195797Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195797

    Наименование закупки

    Поставка пенитрантов, порошка для напыления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 16:11

    Документация процедуры

    Шаблон_Договор_ЦЭГ.doc

    Приложение___1___Спецификация.xls

    Приложение___1.2___Изменение_к_спецификации.xlsx

    Приложение___2___Информация_о_цепочке_собственников.xls

    Приложение___3___Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Приложение___4___Форма_декларации.docx

    Приложение___5___Увеждомление_о_наличии_несформированного_источника_для_приняти.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Контактный телефон

    +7 8216 76-00-56

    Факс

    +7 8216 74-77-43

    Адрес электронной почты

    i.korshovskiy@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коршовский Игорь Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пенитрантов, порошка для напыления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 10:00 GMT +311.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195797Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пенитрантов, порошка для напыления

    Начальная цена

    117 217,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Типовой договор предоставляется заказчиком. Договор поставки предусматривает банковское сопровождение, с открытием специального счета поставщиком. Срок оплаты за отгруженную продукцию в течении 60 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Ухтинский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель SKC-S аэрозоль 400МЛ на основе растворителя"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 2"

    "Проявитель SKD-S2 аэрозоль 400МЛ на основе растворителя"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 3"

    "Пенетрант SKL-SP 2, Magnaflux органосмываемый 400МЛ аэрозоль"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 4"

    "Порошок сталей и сплавов для нанесения защитных покрытий Порошковый сплав Rototec 29096 2.7КГ"

    Кол-во: 13.500

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