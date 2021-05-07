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    Главная / Торги / ХМФ Стяжка кабельная

    ХМФ Стяжка кабельная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 16:0007.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195792Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195792

    Наименование закупки

    ХМФ Стяжка кабельная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 15:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-41-00

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    anisimova-nav@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ХМФ Стяжка кабельная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 16:00 GMT +307.05.2021 16:0007.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195792Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ХМФ Стяжка кабельная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Нижневартовск, ул.Мира, 10ПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после полной отгрузки товара. Отсрочка платежа по договору - 45 календарных дней, для субъектов МСП - 15 рабочих дней. Доставка силами поставщика до склада покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 300x4.8мм 100шт"

    Кол-во: 10.000

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