Поставка труб из коррозионно-стойкой стали для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения (расходы по перевозке продукции, по погрузке продукции на транспортное средство перевозчика; по перегрузке продукции в пути следования до пункта назначения; по креплению продукции на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов), стоимость тары и упаковки продукции, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски.