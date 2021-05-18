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    Главная / Торги / Поставка труб из коррозионно-стойкой стали для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Поставка труб из коррозионно-стойкой стали для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195789Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195789

    Наименование закупки

    Поставка труб из коррозионно-стойкой стали для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 15:45

    Документация процедуры

    договор_поставки.docx

    _Спецификация____1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88 доб. 51249

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MutaevaID@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мутаева Илеся Дамировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка труб из коррозионно-стойкой стали для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 11:00 GMT +318.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195789Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб из коррозионно-стойкой стали для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Начальная цена

    1 191 658,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Филиал "Оренбургский ГПЗ" ООО "Газпром переработка", Российская федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, севернее ориентира 29-й км автотрассы "Оренбург-Самара"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения (расходы по перевозке продукции, по погрузке продукции на транспортное средство перевозчика; по перегрузке продукции в пути следования до пункта назначения; по креплению продукции на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов), стоимость тары и упаковки продукции, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 10х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 2"

    "Труба 14х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.120

    "Позиция 3"

    "Труба 22х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.260

    "Позиция 4"

    "Труба 28х4ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.240

    "Позиция 5"

    "Труба 32х4ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.360

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