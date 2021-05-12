Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Анализатор_сборка диодов_НН_ЗнП 4637

    Анализатор_сборка диодов_НН_ЗнП 4637

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195788Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195788

    Наименование закупки

    Анализатор_сборка диодов_НН_ЗнП 4637

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 15:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (3532)57-19-11

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Tatyana.V.Leschenko@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лещенко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Анализатор_сборка диодов_НН_ЗнП 4637

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 10:00 GMT +312.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195788Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Анализатор_сборка диодов_НН_ЗнП 4637

    Начальная цена

    12 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. ФЕДОСЕЕНКО, д.43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 раб. дней после поставки для МСП, прошу указать цены с учетом доставки и разгрузки до адреса, вложить счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Анализатор Вега ТС-12 для тестирования сетей стандарта LoRaWAN micro-USB"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Сборка диодная Beward DW2-01 1000В 3В"

    Кол-во: 80.000

    Позвонить