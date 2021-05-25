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    Главная / Торги / Моющие и чистящие седства (ОМС)

    Моющие и чистящие седства (ОМС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 08:0025.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195787Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195787

    Наименование закупки

    Моющие и чистящие седства (ОМС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 15:50

    Документация процедуры

    Договор_моющие.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

    Юридический адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21

    Почтовый адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21

    Контактный телефон

    +7 83147 7-03-21

    Факс

    +7 83147 7-03-09

    Адрес электронной почты

    arz_chernova@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красникова Людмила Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Моющие и чистящие седства (ОМС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.05.2021 08:00 GMT +325.05.2021 08:0025.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195787Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моющие и чистящие седства (ОМС)

    Начальная цена

    3 446 595,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607220, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ ,21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней на основании выставленных поставщиком документов на оплату (счета, счета-фактуры).Цена Договора включает в себя стоимость товара, а также все затраты Поставщика, связанные с доставкой до заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

    Адрес местонахождения

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

    Адрес местонахождения

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

    Адрес местонахождения

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок стиральный ручная стирка Миф Морозная свежесть 0.4КГ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 2"

    "Средство для стекол Золушка с триггером 500МЛ с нашатырным спиртом"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 3"

    "Мыло туалетное Душистое облако Жасмин 90Г"

    Кол-во: 278.000

    "Позиция 4"

    "Мыло хозяйственное 200Г ГОСТ 30266-95"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 5"

    "Губка для мытья посуды Чистюля сетка металлическая 2ШТ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 6"

    "Губка для мытья посуды Русалочка с чистящим слоем пенополиуретан/абразив 95х63х30ММ цвет в ассортименте 5ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Средство чистящее гель Санокс для сантехники 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Средство для мытья посуды Sorti 500МЛ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 9"

    "Средство чистящее Пемолюкс Сода 3 эффект 0.5КГ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Сода кальцинированная порошок МВС 0.6КГ ГОСТ 5100-85 Росхимпром Россия"

    Кол-во: 166.000

    "Позиция 11"

    "Порошок стиральный автомат Миф Профессионал Expert нейтральная для белого белья 15КГ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 12"

    "Отбеливатель порошок Аист БОС-плюс 600Г"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 13"

    "Средство чистящее порошок Чистин Эффект 0.5КГ для удаления накипи в стиральных машинах"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 14"

    "Полотно нетканое асбестовое ПНАХ-1С 1.2х1520 ТУ 38114293-85"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 15"

    "Порошок стиральный автомат Миф Color 15КГ ГОСТ Р52488-2005"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 16"

    "Средство для прочистки труб Deboucher Аквалон гель 1000МЛ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 17"

    "Отбеливатель Персоль порошок 200Г для хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных, синтетических и смешанных тканей ООО ПКФ "Авто Хим Транс" Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее Domestos Ультра Белый для сантехники 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 19"

    "Средство чистящее с дезинфицирующим эффектом гель Sanfor 1КГ для сантехники"

    Кол-во: 12.000

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