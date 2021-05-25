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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Моющие и чистящие седства (ОМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 15:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Почтовый адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Контактный телефон
+7 83147 7-03-21
Факс
+7 83147 7-03-09
Адрес электронной почты
arz_chernova@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красникова Людмила Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Моющие и чистящие седства (ОМС)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.05.2021 08:00 GMT +325.05.2021 08:0025.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195787Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моющие и чистящие седства (ОМС)
Начальная цена
3 446 595,57
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607220, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ ,21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 15 рабочих дней на основании выставленных поставщиком документов на оплату (счета, счета-фактуры).Цена Договора включает в себя стоимость товара, а также все затраты Поставщика, связанные с доставкой до заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Адрес местонахождения
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Адрес местонахождения
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Адрес местонахождения
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Кол-во: 250.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 278.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 166.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 12.000
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