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    Главная / Торги / Поставка кронштейнов в Мурманский филиал ПАО Ростелеком

    Поставка кронштейнов в Мурманский филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 16:0006.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195772Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195772

    Наименование закупки

    Поставка кронштейнов в Мурманский филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 13:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8152)532740

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Koksharova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кокшарова Татьяна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кронштейнов в Мурманский филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 16:00 GMT +306.05.2021 16:0006.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195772Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кронштейнов в Мурманский филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, пр. Кольский, д.188Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по разовому счету в течении 7 кал. деней от подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кронштейн Ubiquiti Universal Arm Bracket UB-AM для крепления точек доступа металл191 1кг"

    Кол-во: 20.000

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