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    Главная / Торги / Поставка телевизора, флэш-накопителей, металлического сейфа для нужд ООО Газпром проектирование»

    Поставка телевизора, флэш-накопителей, металлического сейфа для нужд ООО Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195771Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195771

    Наименование закупки

    Поставка телевизора, флэш-накопителей, металлического сейфа для нужд ООО Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 11:43

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка телевизора, флэш-накопителей, металлического сейфа для нужд ООО Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 09:00 GMT +313.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195771Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телевизора, флэш-накопителей, металлического сейфа для нужд ООО Газпром проектирование»

    Начальная цена

    74 353,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 13, лит. ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телевизор Samsung UE65TU7090UXRU 65ДЮЙМ 3840х2160 серый 20ВТ 20.6КГ 1449.4х830.3х59.9ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кабель интерфейсный PROCONNECT HDMI вилка-HDMI вилка 5М 17-6206-6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сейф мебельный Onix Office NTL-62 Ms металл 652х360х435ММ с трейзером 40КГ ключевой темно-серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "USB-флеш-накопитель SmartBuy Crown 16ГБАЙТ USB 2.0 пластик белый 55x18x9ММ блистер SB16GBCRW-W"

    Кол-во: 11.000

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