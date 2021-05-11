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    Главная / Торги / Поставка медицинских материалов и принадлежностей

    Поставка медицинских материалов и принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 06:3011.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195768Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195768

    Наименование закупки

    Поставка медицинских материалов и принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 14:17

    Документация процедуры

    __1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских материалов и принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 06:30 GMT +311.05.2021 06:3011.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195768Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских материалов и принадлежностей

    Начальная цена

    996 983,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, территория Северная промзона, Филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпатель стерильный 150х18ММ деревянный для осмотра полости рта 100шт/упак ИРБИС ООО Россия"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Набор для реставраций Токуяма Estelite Sigma Quick Kit 3.8Г 2МЛ шприц 9ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Лампа бактерицидная ртутная газоразрядная Philips TUV 15W SLV 15ВТ T26 G13 для облучателей-рециркуляторов ДЕЗАР-5 Польша"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее Неодишер ФА с моющим эффектом жидкость канистра 5Л Химическая фабрика Др. Вайгерт ГмбХ & Ко. КГ Германия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Салфетка дезинфицирующая Бозон Трилокс нетканое полотно 90ШТ банка Россия"

    Кол-во: 97.000

    "Позиция 6"

    "Салфетка дезинфицирующая Полисепт Эстилодез нетканое полотно 60ШТ банка Россия"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 7"

    "Мыло жидкое с антисептическим эффектом Гигиена плюс Клиндезин софт 1000МЛ Россия"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 8"

    "Средство дезинфицирующее Дезо-триз концентрат жидкость канистра 5Л ООО "Растер" Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 9"

    "Средство дезинфицирующее Септолит-Софт антибактериальное жидкость канистра 5Л ООО "Сателлит" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Средство дезинфицирующее Оротол ультра антибактериальное порошок для дезинфекции, очистки и дезодорирования стоматологических отсасывающих систем и плевательниц 500Г Дюрр Денталь АГ Германия"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 11"

    "Прибор Наушники аудиометрические TDH-39 NS032305.010 ТУ 9441-080-13218158-2015 разъем 3.5 стерео Нейрософт Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Прибор Наушники аудиометрические (стимулятор слуховой) Костный вибратор NS032998.001 для всех типов аудиометров Нейрософт Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Счётчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-11 Исполнение 03 для подсчета количества клеток и определения лейкоцитарной формулы крови 220В 10ВТ 271х151х98ММ 1.5КГ ТУ 9443-008-39474748-2009 ООО НПФ "МедТех" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1 ООО "ТД "Апполо" ГОСТ 1179-93"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 15"

    "Комплект годового обслуживания КГОЮ200 для биохимического анализатора Юнилаб 200 кювета одинарная (Single cuvette in bionex rackbottles) 50ШТ, фильтр капсульный МКВг.П-500, фильтр промывающего раствора Юнилаб 200, лампа фотометра Юнилаб 200, игла пробозаборника Юнилаб 200, игла осущающая промывающей станции, трубка силиконовая 4х2, трубка силиконовая 7.5х4.5, пакет с замком 300х400ММ Юнимед"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Облучатель воздуха настенный Азов ОБН-150 2ШТ 150ВТ 220В 942х54х162ММ 2.32КГ ООО "ЭЛИД" Россия"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 17"

    "Светильник напольный медицинский операционный галогеновый ALFA 751 25ВТ 24В 3500К 300х280х1260ММ 9.5КГ на колесах с регулятором света Тайджоу Боджи Медикал Девайсиз Ко., Лтд Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Стул медицинский ДЗМО СМ-1 550х360ММ 470-600ММ металл винилискожа бежевый 12КГ 130КГ АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Кушетка медицинская смотровая 432.15 1930x600x550ММ дерево поролон ЗАО "Рекорд Док Маркет" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Ширма медицинская передвижная односекционная 665х506х1810ММ ПВХ АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Облучатель воздуха передвижной Кронт Дезар-4 ОРУБп-3-3-Кронт 3х15ВТ 99ПРОЦ 60ВТ 1200х370х580ММ 10КГ противопылевые фильтры 12ШТ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Облучатель воздуха настенный Азов ОБН-150 2ШТ 150ВТ 220В 942х54х162ММ 2.32КГ ООО "ЭЛИД" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Диспенсер (дозатор) локтевой для дезинфицирующих средств/мыла WHS X-2269 настенный 1000МЛ белый алюминиевый сплав/пластик 95х310х225ММ Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Средство дезинфицирующее БэбиДез Ультра кислородосодержащее концентрированное жидкость 5Л ТУ 9392-010-96158941-2008 ООО "Гигиена плюс" Россия"

    Кол-во: 30.000

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