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    Главная / Торги / Закупка дверных доводчиков для МРФ "Волга".

    Закупка дверных доводчиков для МРФ "Волга".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 16:0006.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195767Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195767

    Наименование закупки

    Закупка дверных доводчиков для МРФ "Волга".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 13:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 66-00-90 доб. 79914574960

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    n.igon_kina@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игонькина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка дверных доводчиков для МРФ "Волга".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 16:00 GMT +306.05.2021 16:0006.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195767Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка дверных доводчиков для МРФ "Волга".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору, цена с учетом доставки. Доставка силами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доводчик дверной морозостойкий, пневматический DRS-50, 150 кг., 900 мм."

    Кол-во: 5.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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