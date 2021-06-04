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    Главная / Торги / ЦЗ №195765, Поставка строительных материалов в Архангельск.

    ЦЗ №195765, Поставка строительных материалов в Архангельск.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 01:0004.06.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195765Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195765

    Наименование закупки

    ЦЗ №195765, Поставка строительных материалов в Архангельск.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 12:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (4012) 550019

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Vitaliy.Khadeko@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хадеко Виталий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ №195765, Поставка строительных материалов в Архангельск.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.06.2021 01:00 GMT +304.06.2021 01:0004.06.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195765Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ №195765, Поставка строительных материалов в Архангельск.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, Приморский муниципальный район, МО "Уемское", радиорелейная станция №19, строение 3,5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 15 РД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент 0% 32.5кПа"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 2"

    "Кирпич керамический M-200 250x120x65мм полнотелый керамика красный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Материал кровельный РКП-350 рубероид B1 x L15м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Труба асбестоцементная безнапорная 100мм 3950мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Цемент ПЦ-400 Д-20 до 20% 32.5кПа"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 6"

    "Смесь сухая строительная цементно-песчаная ЦПС-300"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 7"

    "Цемент 0% 32.5кПа"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 8"

    "Цемент 0% 32.5кПа"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 9"

    "Смесь сухая строительная цементно-песчаная ЦПС-300"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 10"

    "Материал кровельный РКП-350 рубероид B1 x L15м"

    Кол-во: 1.000

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