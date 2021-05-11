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    Главная / Торги / Поставка метизной продукции

    Поставка метизной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195763Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195763

    Наименование закупки

    Поставка метизной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 11:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    Почтовый адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Контактный телефон

    +7 4872 25-36-18

    Факс

    +7 4872 25-36-18

    Адрес электронной почты

    t160016@tulagorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корнеев Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка метизной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 09:00 GMT +311.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195763Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции

    Начальная цена

    81 367,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г.Тула, проезд Энергетиков, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в размере 100% осуществляется Заказчиком в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приемку-передачу товаров, работ, услуг по договору и отвечающих требованиям законодательства РФ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М24х90"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 2"

    "Болт М20х90 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 208.000

    "Позиция 3"

    "Болт М16х80 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 4"

    "Болт М16х70 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Болт М24х150 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 62.000

    "Позиция 6"

    "Болт М16х120 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 7"

    "Болт М24х160"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 8"

    "Болт М20х140"

    Кол-во: 124.000

    "Позиция 9"

    "Болт М20х180"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Анкерный болт 12х100"

    Кол-во: 17.600

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