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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка метизной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 11:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
Почтовый адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Контактный телефон
+7 4872 25-36-18
Факс
+7 4872 25-36-18
Адрес электронной почты
t160016@tulagorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корнеев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 09:00 GMT +311.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195762Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизной продукции
Начальная цена
226 240,41
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тульская область, г.Тула, проезд Энергетиков, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в размере 100% осуществляется Заказчиком в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приемку-передачу товаров, работ, услуг по договору и отвечающих требованиям законодательства РФ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ТУЛАГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Кол-во: 63.000
Кол-во: 208.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 62.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 66.000
Кол-во: 124.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 17.600
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