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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка смазки Циатим
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 14:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Контактный телефон
+7 812 458-77-18
Факс
+7 812 458-77-14
Адрес электронной почты
s.aristova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аристова Светлана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смазки Циатим
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 00:00 GMT +311.05.2021 00:0011.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195761Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазки Циатим
Начальная цена
8 803 606,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Постоплата 15 дней. для СМСП.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 56.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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