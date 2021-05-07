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    Главная / Торги / ПАО Ростелеком поставка лакокрасочных ЗНП 1039

    ПАО Ростелеком поставка лакокрасочных ЗНП 1039

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 10:0007.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195759Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195759

    Наименование закупки

    ПАО Ростелеком поставка лакокрасочных ЗНП 1039

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 12:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8212) 215821

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Oksana.Larionova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ларионова Оксана Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ПАО Ростелеком поставка лакокрасочных ЗНП 1039

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 10:00 GMT +307.05.2021 10:0007.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195759Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАО Ростелеком поставка лакокрасочных ЗНП 1039

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карелия Республика, г. Петрозаводск, ул. М.Горького, 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 7 кал.дней ;поставка по счету. работа в ЭДО (Диодок, Сбис) транспорные включены в стоимость ТМЦ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пена монтажная Tytan Professional B1 750мл"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Очиститель монтажной пены Kudo Foam&Gun Cleaner 500мл"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Клей жидкие гвозди Henkel MAKROFLEX MF 901 универсальный 400г шприц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Краска грунт-эмаль 3 в 1 ВИТ Царицынские краски для металлических оснований ржавых и чистых черная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 РжавоStop по ржавчине красная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Растворитель Смывка 0.5л"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Кисть малярная AQUA-STANDARD 50мм дерево плоская"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Кисть малярная 100 мм древесина плоская"

    Кол-во: 10.000

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