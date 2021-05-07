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Наименование закупки
ПАО Ростелеком поставка лакокрасочных ЗНП 1039
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 12:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8212) 215821
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Oksana.Larionova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларионова Оксана Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПАО Ростелеком поставка лакокрасочных ЗНП 1039
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.05.2021 10:00 GMT +307.05.2021 10:0007.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195759Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАО Ростелеком поставка лакокрасочных ЗНП 1039
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Карелия Республика, г. Петрозаводск, ул. М.Горького, 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата 7 кал.дней ;поставка по счету. работа в ЭДО (Диодок, Сбис) транспорные включены в стоимость ТМЦ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
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