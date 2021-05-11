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    Главная / Торги / Приобретение кабеля телефонного КСПЗП 1x4x1.2 4 жилы 1.2мм 1пар медь PE для Камчатского филиала.

    Приобретение кабеля телефонного КСПЗП 1x4x1.2 4 жилы 1.2мм 1пар медь PE для Камчатского филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 03:0011.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195756Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195756

    Наименование закупки

    Приобретение кабеля телефонного КСПЗП 1x4x1.2 4 жилы 1.2мм 1пар медь PE для Камчатского филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 11:33

    Документация процедуры

    Счет_на_оплату___2803_от_12.05.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50617

    Факс

    Адрес электронной почты

    nabokovang@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Набокова Наталья Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение кабеля телефонного КСПЗП 1x4x1.2 4 жилы 1.2мм 1пар медь PE для Камчатского филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 03:00 GMT +311.05.2021 03:0011.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195756Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение кабеля телефонного КСПЗП 1x4x1.2 4 жилы 1.2мм 1пар медь PE для Камчатского филиала.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 74Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель телефонный КСПЗП 1x4x1.2 4 жилы 1.2мм 1пар медь PE"

    Кол-во: 1.000

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