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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195748Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195748

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 12:03

    Документация процедуры

    Спецификация_на_ЭТБ_ГПБ.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-33-61

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    armurzalieva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурзалиева Айнура Рафаэлевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 10:00 GMT +311.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195748Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    187 679,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ножницы монтажные кабельные MC-04 165ММ 11ММ КВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кисть малярная КР-25 Эксперт Акор натуральная щетина"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Шлифлист на бумажной основе водостойкий Р1000 230х280ММ 10ШТ СибрТех"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Шлифлист на бумажной основе водостойкий Р800 230х280ММ 10ШТ СибрТех"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Клеймо буквенное N8 твердый сплав 8ММ ГОСТ 25726-83"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Набор инструментов Hoegert 131 предмет 1/2", 3/8" 1/4" HT1R439"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Пилка для лобзика Bosch T101АО HCS чистый пропил 56ММ 5ШТ 2.608.630.031"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Набор искробезопасного инструмента сварщика ЭНИ-300"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Плашка 12-UN B1.1 15/16" 12 ниток"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая БАЗ KK19XW 40Н(P40) 775ММх30М Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая БАЗ KK18XW 16Н(Р80) 200ММх20М бобина Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Труборез ТРС-50 12-50ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Труборез Matrix 3-28ММ 78720"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Набор сверл спиральных по металлу 1-10ММ Р6М5 в футляре 19ШТ ООО ПО "Волжский инструмент" DU50030010"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Набор сверл спиральных по металлу 3-12ММ Р6М5 в футляре 10ШТ ООО ПО "Волжский инструмент" DU50030012 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 16"

    "Шлифлист на бумажной основе водостойкий Р600 230х280ММ 10ШТ СибрТех"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Шлифлист на бумажной основе водостойкий Р240 230х280ММ 10ШТ СибрТех"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 18"

    "Шкурка шлифовальная на бумажной основе БАЗ LP41C 16Н(Р80) 100ММх5М мини-рулон Россия"

    Кол-во: 6.000

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