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    Главная / Торги / 01105-2021-1103 кабель

    01105-2021-1103 кабель

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 01:0007.05.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195747Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195747

    Наименование закупки

    01105-2021-1103 кабель

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 10:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01105-2021-1103 кабель

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 01:00 GMT +307.05.2021 01:0007.05.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195747Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01105-2021-1103 кабель

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, г. Воронеж ул. Волгоградская д. 46Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель питания PC-C14-C13-10A-1.8 1.8м IEC320-C14 IEC320-C13 3 0.75мм2"

    Кол-во: 30.000

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