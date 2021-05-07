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    Главная / Торги / закупка Шкаф телекоммуникационный уличный NSGate NSBox-2041HR (RX14F38H), ЗнП 2060, Ростовский РФ

    закупка Шкаф телекоммуникационный уличный NSGate NSBox-2041HR (RX14F38H), ЗнП 2060, Ростовский РФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 13:0007.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195745Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195745

    Наименование закупки

    закупка Шкаф телекоммуникационный уличный NSGate NSBox-2041HR (RX14F38H), ЗнП 2060, Ростовский РФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 10:23

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика._Сч_т_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 07-76614

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Yartseva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярцева Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Шкаф телекоммуникационный уличный NSGate NSBox-2041HR (RX14F38H), ЗнП 2060, Ростовский РФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 13:00 GMT +307.05.2021 13:0007.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195745Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Шкаф телекоммуникационный уличный NSGate NSBox-2041HR (RX14F38H), ЗнП 2060, Ростовский РФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, Отдел прикладных проектов Ростовского филиала; г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 47, Смелов А.Ю., 8(863) 2100366, +7(988)-252-6465Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию. Обязательное условие – подписание документов по ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф телекоммуникационный уличный NSGate NSBox-2041HR (RX14F38H)."

    Кол-во: 6.000

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