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    Главная / Торги / Фильтр ВК 450 А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D для противогаза

    Фильтр ВК 450 А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D для противогаза

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 13:0025.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195743Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195743

    Наименование закупки

    Фильтр ВК 450 А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D для противогаза

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 10:07

    Документация процедуры

    Перечень_учредительных_документов.docx

    Референтное_письмо_образец.doc

    Типовой_договор_поставки_товаров__ОМТО___350466596_v1_.DOCX

    Форма_запроса_ТКП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Контактный телефон

    +7 34995 9-78-98 доб. 25160

    Факс

    +7 34995 9-78-98

    Адрес электронной почты

    alekseeva@yargeo.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Фильтр ВК 450 А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D для противогаза

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.05.2021 13:00 GMT +325.05.2021 13:0025.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195743Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтр ВК 450 А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D для противогаза

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629840, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, пос. Пурпе, Приемо – сдаточный пункт ООО «ЯРГЕО». Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% стоимости товара по факту поставки в течение 60 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр ВК 450 А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D для противогаза"

    Кол-во: 25.000

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