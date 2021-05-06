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Наименование закупки
Срочная закупка счетчика воды для Нижегородского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 09:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8412 52-40-45 доб. 79023420007
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
lv.kuvshinova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кувшинова Любовь Валентиновна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Срочная закупка счетчика воды для Нижегородского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 11:00 GMT +306.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195734Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Срочная закупка счетчика воды для Нижегородского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Нижний Новгород,ул.Б.Покровская,56Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка до адреса,оплата в течении 8 рабочих дней с даты поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 1.000
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