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    Главная / Торги / Срочная закупка счетчика воды для Нижегородского филиала

    Срочная закупка счетчика воды для Нижегородского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195734Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195734

    Наименование закупки

    Срочная закупка счетчика воды для Нижегородского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 09:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-40-45 доб. 79023420007

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    lv.kuvshinova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Любовь Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочная закупка счетчика воды для Нижегородского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 11:00 GMT +306.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195734Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочная закупка счетчика воды для Нижегородского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород,ул.Б.Покровская,56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до адреса,оплата в течении 8 рабочих дней с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик х/в имп ВСХНд Ду65 50С L=200 фл 100л/имп"

    Кол-во: 1.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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