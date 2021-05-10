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    Главная / Торги / Течеискатель, набор для определения утечек

    Течеискатель, набор для определения утечек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 10:0010.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195733Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195733

    Наименование закупки

    Течеискатель, набор для определения утечек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 09:35

    Документация процедуры

    Запрос_цен_ЭТП_ГПБ_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Течеискатель, набор для определения утечек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.05.2021 10:00 GMT +310.05.2021 10:0010.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195733Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Течеискатель, набор для определения утечек

    Начальная цена

    19 840,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Течеискатель CT-CUP06 DSZH"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Набор SG13+UV12 для определения утечек UV фонарик, очки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Добавка UV Brilliant 350 мл. Errecom"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
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