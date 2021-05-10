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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Преобразователь угловых перемещений А860-2000-Т301 (Pulsecoder ai A1000) ф.Fanuc
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 08:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-58-43
Факс
Адрес электронной почты
prohorova@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Преобразователь угловых перемещений А860-2000-Т301 (Pulsecoder ai A1000) ф.Fanuc
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.05.2021 09:00 GMT +310.05.2021 09:0010.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195732Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Преобразователь угловых перемещений А860-2000-Т301 (Pulsecoder ai A1000) ф.Fanuc
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Кол-во: 2.000
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