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    Главная / Торги / СРОЧНАЯ закупка Нижегородский филиал_Кабельный нож_ЗНП 1101

    СРОЧНАЯ закупка Нижегородский филиал_Кабельный нож_ЗНП 1101

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195727Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195727

    Наименование закупки

    СРОЧНАЯ закупка Нижегородский филиал_Кабельный нож_ЗНП 1101

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 08:56

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-48-04

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.murashova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СРОЧНАЯ закупка Нижегородский филиал_Кабельный нож_ЗНП 1101

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 11:00 GMT +306.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195727Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СРОЧНАЯ закупка Нижегородский филиал_Кабельный нож_ЗНП 1101

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Федосеенко, 43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика. В стоимость ТМЦ включить стоимость доставки до адреса. Оплата по счету 7 кал.дн. от даты подписания накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нож кабельный плужковый Knipex KN-1640150 д/удаления внешней оболочки кабеля Д>25мм"

    Кол-во: 1.000

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