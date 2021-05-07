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    Главная / Торги / приобретение ТМЦ Часы кварцевые Tomas Stern 9084 D680мм ;https://www.ozon.ru/product/nastennye-chasy-tomas-stern-loft-68-sm-219138319/?_bctx=CAMQisKgQQ

    приобретение ТМЦ Часы кварцевые Tomas Stern 9084 D680мм ;https://www.ozon.ru/product/nastennye-chasy-tomas-stern-loft-68-sm-219138319/?_bctx=CAMQisKgQQ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 13:0007.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195725Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195725

    Наименование закупки

    приобретение ТМЦ Часы кварцевые Tomas Stern 9084 D680мм ;https://www.ozon.ru/product/nastennye-chasy-tomas-stern-loft-68-sm-219138319/?_bctx=CAMQisKgQQ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 08:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-44-78

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    khakova-sn@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хакова Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение ТМЦ Часы кварцевые Tomas Stern 9084 D680мм ;https://www.ozon.ru/product/nastennye-chasy-tomas-stern-loft-68-sm-219138319/?_bctx=CAMQisKgQQ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 13:00 GMT +307.05.2021 13:0007.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195725Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ТМЦ Часы кварцевые Tomas Stern 9084 D680мм ;https://www.ozon.ru/product/nastennye-chasy-tomas-stern-loft-68-sm-219138319/?_bctx=CAMQisKgQQ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Асбестовский,4аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по договору-постоплата 45кд, для МСП 15рд, по счету поставщика - без оформления договора постоплата 7кд после даты подписания накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часы кварцевые Tomas Stern 9084 D680мм"

    Кол-во: 1.000

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