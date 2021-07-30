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    Главная / Торги / ТМЦ АВП ЛЭС ПСП

    ТМЦ АВП ЛЭС ПСП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.07.2021 15:0030.07.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195724Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195724

    Наименование закупки

    ТМЦ АВП ЛЭС ПСП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 09:48

    Документация процедуры

    Перечень_учредительных_документов.docx

    Референтное_письмо_образец.doc

    Типовой_договор_поставки_товаров__ОМТО___350466596_v1_.DOCX

    Форма_запроса_ТКП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Контактный телефон

    +7 34995 9-78-98 доб. 25160

    Факс

    +7 34995 9-78-98

    Адрес электронной почты

    alekseeva@yargeo.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТМЦ АВП ЛЭС ПСП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.07.2021 15:00 GMT +330.07.2021 15:0030.07.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195724Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТМЦ АВП ЛЭС ПСП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629840, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, пос. Пурпе, Приемо – сдаточный пункт ООО «ЯРГЕО»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% стоимости товара по факту поставки в течение 60 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пожарный багор 2000мм для щита СПЕЦ ОГН БАГОР"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Полотно противопожарное (кошма пожарная), ПП-600"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Упаковка типа "БИГ-БЭГ", 1м3 с полиэтиленовым вкладышем"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 4"

    "Комбинезон защитный одноразовый Тайвек классик XXL"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Прокладка блока цилиндров"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка крышки клапанов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнительное для ЗХ-400"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Кольцо уплотнительное для ЗХ-500"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр масляный 245-1012005 (ФМ 009-1012005)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр топливный ФТ020-1117010 (ФОТ 020-111)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный 240-110965/66/67 (КВ-240)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Масляный фильтр генератора дизельного Hyundai DHY 8000SE"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 17"

    "Воздушный фильтр генератора дизельного Hyundai DHY 8000SE"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 18"

    "Топливный фильтр генератора дизельного Hyundai DHY 8000SE"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Круг отрезной абразивный по металлу для УШМ "Луга", 150х1,0х22,2мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Круг отрезной абразивный по металлу "Луга", 180х2,5х22,2мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Круг отрезной абразивный по металлу для УШМ "Луга", 125х1,0х22,2мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Грунт-эмаль белая Унипол марка АТ 9003"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Грунт-эмаль оранжевая Унипол марка АТ 9003"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Грунт-эмаль серая СБЭ-111 «Унипол»® марка АТ, RAL 7036"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 25"

    "Грунт-эмаль синяя Унипол марка АТ 5005"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «Унипол»® марка АТ красная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «Унипол»® марка АТ черная"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «Унипол»® марка АТ зеленая, банка 1кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «Унипол»® марка АТ желтая, банка 1кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Краска водоэмульсионная Белая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 31"

    "Труба стальная бесшовная 20х2.5 ст20"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 32"

    "Уголок равнополочный 25х25х5 Ст3сп"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 33"

    "Рукав для газовой сварки (пропан) I-9-0,63 ХЛ ГОСТ 9356-76"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 34"

    "Рукав для газовой сварки (кислород) III-9-2 ХЛ ГОСТ 9356-76"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 35"

    "Лента для разметки труб"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Термопояс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Редуктор пропановый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Редуктор кислородный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Цемент М400, в мешках по 50кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Лента полимерно-битумная Литкор З"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 43"

    "Краскопульт пневматический c верхним бачком 600 мл 1.3 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Скотч малярный 50х50м"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Замки навесные"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Ведро оцинкованное"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 47"

    "Фляга молочная алюмин. 40 л,"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Шпатель для шпатлевки 200 мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Шпатель для шпатлевки 100 мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Полог полипропиленовый (12*10 метров)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Чайник электрический металлический 2 литра 1,5 кВт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 52"

    "Угольник с уровнем, 300мм, нерж.сталь КОБАЛЬТ 243-479"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "РУЛЕТКА 3м (ОБРЕЗИНЕНЫЙ КОРПУС)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Рулетка FIT 17446 ''Эталон'', 5 м."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Ремень стяжной 10,0 т 10,0м (лента 50мм)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Угловая шлифовальная машина Makita GA6021"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Угловая шлифовальная машина Makita GA7050"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Угловая шлифовальная машина Makita GA9020"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Прожектор светодиодный на стойке ПС20х2С взрывозащищенный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Фара ФР-ВС М «Экотон-5» взрывозащищенная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Горелка газовоздушная KRASS ГВ-111-Р"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Набор напильников №2, 200 мм STAYER 1682-20-H5_z01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Строп текстильный двухпетлевой 3 т, по 3 м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 64"

    "Строп текстильный двухпетлевой 10 т, по 6 м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 65"

    "Строп текстильный двухпетлевой 15 т, по 6 м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Строп канатный двухветвевой 2СК-2/2000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Строп канатный двухветвевой 2СК-6,3/8000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "Строп канатный четырехветвевой 4СК-4,0/4000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Набор ключей гаечных (рожковых) двусторонних 12 шт. (8-32) SITOMO, Артикул: 54376"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 70"

    "Молоток, 600гр"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 71"

    "Набор бит MATRIX в боксе 64 предмета"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Набор сверел по металлу 10 мм - 20 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Ножницы по металлу 230 мм GROSS PIRANHA 78327"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Полотно ножовочное GROSS"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 75"

    "Кордщетка ручная SKRAB"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 76"

    "Лом D=25мм, L=1300мм строительный круглый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 77"

    "Лопата штыковая остроугольная Geolia 120 см сталь с черенком;"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 78"

    "Лопата совковая Geolia 120 см сталь с черенком;"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 79"

    "Топор плотницкий, 06кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Доводчик для металлической двери"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 81"

    "Шпаклевка Vetonit Weber VH"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 82"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 83"

    "Герметик для наружных работ битумный"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 84"

    "Термопот Midea MP-8101"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 85"

    "Микроволновая печь Gorenje MO20MW"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Светильник тип "Байкал" 48.2700.24-ДН10 встраивемый, 24 Вт (80х80, светодиодный)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 87"

    "Плита электрическая с духовым шкафом DE Luxe 5004.12Э"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "Сушилка для белья напольная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 89"

    "Набор плашек и метчиков "Мастер" ЗУБР 28119 H110-201"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 90"

    "Строп текстильный петлевой СТП, 4 м, 2 тонн, ширина 60 мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 91"

    "Строп текстильный петлевой СТП, 2 м, 2 тонн, ширина 60 мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 92"

    "Строп текстильный петлевой СТП, 1 м, 2 тонн, ширина 60 мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 93"

    "Стяжка "TOPAVTO КРК3010" ,100 мм 15000/30000 кг"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 94"

    "Стяжка "SKYWAY S03601026", 50 мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 95"

    "Набор шестигранников Licota HW1MO19H292 2-19 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 96"

    "Набор отвёрток силовых ударных ROCKFORCE, 12 предметов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 97"

    "Бензопила Stihl MS26038"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Краскопульт Kraftool 06555"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 99"

    "Удлинитель на катушке 50 м Inforce K4-E-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 100"

    "Перфоратор BOSCH GBH 2-28F"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 101"

    "Набор звёздочек Licota ACK-384008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 102"

    "Резак Р1 "Донмет""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 103"

    "Палатка сварщика "Сфера""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 104"

    "Молоток сварщика ESAB"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 105"

    "Редуктор кислородный Сварог БКО 50-5 (R M62/821)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 106"

    "Редуктор пропановый Сварог БПО-5М (LR-137A)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 107"

    "Универсальный шаблон сварщика УШС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 108"

    "Магнитный угольник "Зубр""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 109"

    "Уровень магнитный "Зубр" 1000 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 110"

    "Уровень магнитный "Зубр" 500 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 111"

    "Кувалда 5 кг искробезопасная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 112"

    "Кувалда 3 кг искробезопасная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 113"

    "Набор шестигранников Kraftool 27445-H9"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 114"

    "Штангенциркуль ШЦ-1-200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 115"

    "Набор зубил УТС-3461 10-22 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 116"

    "Набор отверток ударных TOPEX 39D506"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 117"

    "Кабель КГ-ХЛ 1х35"

    Кол-во: 200.000

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