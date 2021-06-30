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Наименование закупки
Приобретение крепежа для Иркутского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 06:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
+7 3952 20-06-24
Факс
Адрес электронной почты
ekaterina.postnikova@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Постникова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Приобретение крепежа для Иркутского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.06.2021 03:00 GMT +330.06.2021 03:0030.06.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195717Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение крепежа для Иркутского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бирюсинская, 27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата через 7 р.д. после поставки либо аванс 100%
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 4000.000
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 4000.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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