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    Главная / Торги / Приобретение крепежа для Иркутского филиала

    Приобретение крепежа для Иркутского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2021 03:0030.06.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195717Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195717

    Наименование закупки

    Приобретение крепежа для Иркутского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 06:43

    Документация процедуры

    Техническое_задание.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3952 20-06-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    ekaterina.postnikova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Постникова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение крепежа для Иркутского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.06.2021 03:00 GMT +330.06.2021 03:0030.06.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195717Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение крепежа для Иркутского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бирюсинская, 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата через 7 р.д. после поставки либо аванс 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпилька резьбовая М8 1000мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Шпилька резьбовая M10 2000мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Шпилька резьбовая M12 1000мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Шпилька M12 2000мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Шпилька резьбовая M14 1000мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Шпилька резьбовая М14 2000мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Гайка шестигранная M8 6.5мм 13мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 8"

    "Гайка шестигранная M10 8мм 17мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Гайка шестигранная M12 10.8мм 18мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 10"

    "Гайка шестигранная M14 11мм 20.2мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Шайба плоская, увеличенная М8 7мм 30мм 2.5мм сталь оцинкованная DIN 9021"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 12"

    "Шайба плоская, увеличенная М10 10.5мм 30мм 2.5мм оцинкованная DIN 9021"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Шайба плоская, увеличенная М14 15мм 44мм 3мм оцинкованная DIN 9021"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Шайба плоская, увеличенная М12 13мм 37мм 3мм сталь оцинкованная DIN 9021"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 15"

    "Болт шестигранный M8 L50мм сталь оцинкованный с гайкой, шайбой"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 16"

    "Болт шестигранный M10 L50мм сталь оцинкованный с гайкой, шайбой"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 17"

    "Болт шестигранный M10 L60мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Петля гаражная шарнирная D12 x L60мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Петля гаражная шарнирная D14 x L70мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Петля гаражная шарнирная D18 x L100мм"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 21"

    "Проушина замка навесного прямая 28x77мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 22"

    "Проушина замка навесного угловая 40x75мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 23"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 3.5x19мм сталь фосфатированный с потайной головкой"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 24"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x25мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 25"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x35мм сталь оксидированный с потайной головкой"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 26"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x41мм сталь оцинкованный с потайной головкой"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 27"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x51мм сталь фосфатированный с потайной головкой"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 28"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.9x64мм сталь фосфатированный с потайной головкой"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 29"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 4.2x76мм сталь фосфатированный с потайной головкой"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 30"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 4.8x90мм сталь фосфатированный с потайной головкой"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 31"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x25мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 32"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x32мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 33"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x19мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой, прессшайбой сверлоконечный"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 34"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x32мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой сверлоконечный"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 35"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 4.2x41мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 36"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x50мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 37"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x25мм сталь фосфатированный с потайной головкой"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 38"

    "Проушина замка навесного прямая 40x75мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 39"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x75мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 40"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 4.2x57мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 41"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 5.5x25мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 42"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 5.5x32мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой, прессшайбой сверлоконечный"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 43"

    "Шуруп универсальный 10x80мм сталь оцинкованная с полукольцом"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 44"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x25мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой со сверлом"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 45"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x38мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой сверлоконечный"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 46"

    "Бандаж спиральный БСП-6 D6мм x L10м полиэтилен"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 47"

    "Бандаж спиральный БСП-8 D8мм x L10м полиэтилен"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 48"

    "Бандаж спиральный БСП-12 D12мм x L10м полиэтилен"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 49"

    "Стяжка кабельная многоразовая нейлон 185x16мм 50шт с липучкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Стяжка кабельная многоразовая WAS-290-BL PA, пряжка PVC 290x20мм 1шт липучка с жесткой застежкой"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 51"

    "Лента монтажная перфорированная B20 x L25000 x s0.7мм сталь"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 52"

    "Лента монтажная перфорированная Fortisflex 55357 12x0.55x25000мм сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 53"

    "Коуш оцинкованный 5мм DIN 6899"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 54"

    "Коуш 4мм DIN 6899"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 55"

    "Коуш 3мм DIN 6899"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 56"

    "Трос сталь 2мм"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 57"

    "Трос сталь 3мм"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 58"

    "Трос сталь 4мм"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 59"

    "Трос сталь 5мм"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 60"

    "Зажим винтовой DIN741 для троса 3мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 61"

    "Зажим винтовой DIN741 для троса 4мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 62"

    "Зажим винтовой DIN741 для троса 5мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 63"

    "Гвозди строительные 1.6мм 25мм сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 64"

    "Гвозди строительные 2мм 40мм сталь"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 65"

    "Гвозди строительные 2.5мм 60мм сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 66"

    "Гвозди строительные 3мм 80мм сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 67"

    "Гвозди строительные 4мм 100мм сталь"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 68"

    "Гвозди строительные 4мм 120мм сталь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 69"

    "Болт анкерный с полной резьбой M8 8x80мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 70"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 10x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 71"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M12 16x110мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 72"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 8x65мм сталь желтопассивированный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 73"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 8x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 74"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 10x60мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 75"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 10x97мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 76"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M10 12x99мм сталь желтопассивированный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 77"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M12 14x100мм сталь желтопассивированный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 78"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M8 8x60мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 79"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M8 8x80мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 80"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M10 10x80мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 81"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M10 10x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 82"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M12 12x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 83"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M16 16x110мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 84"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M18 18x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 85"

    "Болт анкерный распорный, с крюком M8 8x60мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 86"

    "Болт анкерный распорный, с крюком M8 8x80мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 87"

    "Болт анкерный распорный, с крюком M10 10x80мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 88"

    "Болт анкерный распорный, с полукольцом M10 10x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 89"

    "Болт анкерный распорный, с крюком M12 12x70мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 90"

    "Болт анкерный распорный, с крюком M14 14x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 91"

    "Болт анкерный распорный, с крюком M16 16x110мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 92"

    "Шуруп сантехнический 6x80мм сталь оцинкованная с шестигранной головкой DIN 571"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 93"

    "Шуруп сантехнический 8x50мм сталь оцинкованная с шестигранной головкой DIN 571"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 94"

    "Шуруп сантехнический 8x80мм сталь оцинкованная с шестигранной головкой DIN 571"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 95"

    "Шуруп сантехнический 8x100мм сталь оцинкованная с шестигранной головкой DIN 571"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 96"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 10x80мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 97"

    "Шуруп сантехнический 10x100мм сталь оцинкованная с шестигранной головкой DIN 571"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 98"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 4.8x35мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой, прессшайбой с прокладкой резиновой"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 99"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.8x80мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 100"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.8x40мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой, прессшайбой сверлоконечный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 101"

    "Шпилька резьбовая DIN 975 M10 1000мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 102"

    "Гайка шестигранная M6 5мм 10мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 103"

    "Шайба плоская, увеличенная М6мм 18мм 1.6мм сталь оцинкованная DIN 9021"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 104"

    "Болт шестигранный M6 L50мм сталь оцинкованный с гайкой, шайбой"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 105"

    "Болт шестигранный M6 L40мм сталь оцинкованный с гайкой, шайбой"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 106"

    "Болт шестигранный M6 L30мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 107"

    "Болт шестигранный M12 L50мм сталь оцинкованный с гайкой, шайбой"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 108"

    "Болт шестигранный M8 L60мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 109"

    "Болт шестигранный M12x1.25 L42мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 110"

    "Дюбель-гвоздь с потайным бортом 8x60мм PP, сталь с шурупом"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 111"

    "Гвозди строительные 1.2мм 16мм сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 112"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 10x125мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 113"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M14 16x180мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 114"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M8 8x45мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 115"

    "Болт анкерный с полной резьбой M10 10x80мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 116"

    "Болт анкерный с полной резьбой M12 12x130мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 117"

    "Электрод Э46 МР-3С Ц0009135 для сварки углеродистых и низколегированных сталей 3мм"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 118"

    "Электрод сварочный ЛЭЗ УОНИ 13/55 2мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 119"

    "Электрод сварочный ЛЭЗ УОНИ 13/55 4мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 120"

    "Электрод ЛЭЗ ЦЧ-4 для сварки высокопрочного, серого чугуна 3мм"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 121"

    "Винт M6 L25мм сталь оцинкованный с потайной головкой"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 122"

    "Шуруп универсальный 6x80мм сталь с полукольцом"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 123"

    "Болт шестигранный M6 L40мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 124"

    "Строп предохранительный веревка статическая Коломна для спасательных работах, альпинизме, спелеологии, туризме 10мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 125"

    "Заклепка резьбовая для соединения металлических элементов 14.5мм M6 250шт сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 126"

    "Заклепочник двуручный, резьбовой Kraftool NUT-12 31183 M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12мм"

    Кол-во: 2.000

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