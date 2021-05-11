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Наименование закупки
закупка Шкаф телекоммуникационный уличный NSGate NSB-3040H1 300x400x210мм, ЗнП №2060, Ростовский РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.05.2021 17:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 991 07-76614
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Yartseva@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярцева Ирина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Шкаф телекоммуникационный уличный NSGate NSB-3040H1 300x400x210мм, ЗнП №2060, Ростовский РФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 13:00 GMT +311.05.2021 13:0011.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195714Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Шкаф телекоммуникационный уличный NSGate NSB-3040H1 300x400x210мм, ЗнП №2060, Ростовский РФ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 47; руководитель проектов Смелов А.Ю., 8(863) 2100366, +7(988)-252-6465Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию. Обязательное условие – подписание документов по ЭДО.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 6.000
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