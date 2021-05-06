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    Главная / Торги / Закупка: материалы освещения для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1465

    Закупка: материалы освещения для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1465

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 09:0006.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195713Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195713

    Наименование закупки

    Закупка: материалы освещения для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1465

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 16:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка: материалы освещения для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1465

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 09:00 GMT +306.05.2021 09:0006.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195713Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: материалы освещения для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1465

    Начальная цена

    23 717,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара, ул. 22 партсъезда, 10 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. Во вложении наличие счета для оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик освещенности Feron SEN27 230В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Контактор модульный DEKraft МК103-032А-230В-20 18071DEK 2P 32А 230В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кронштейн КР-3 для крепления уличных светильников сталь 15кг"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Гильза кабельная изолированная ГИА 16 73мм 5.3мм алюминий 16мм2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Кронштейн анкерный IEK KAM-4000 UKA-12-1500-4000 для крепления кабеля 121x116x54мм сталь оцинкованная 34кН"

    Кол-во: 63.000

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