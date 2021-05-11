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    Главная / Торги / Светодиодные светильники

    Светодиодные светильники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195707Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195707

    Наименование закупки

    Светодиодные светильники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 16:06

    Документация процедуры

    Форма_запроса_на_ЭТП_ГПБ_светильники_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Светодиодные светильники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 09:00 GMT +311.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195707Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светодиодные светильники

    Начальная цена

    294 392,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "светильник светодиодный потолочный FEREKS FHB 06-90-850-C120 90W,5300R"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "светильник светодиодный потолочный FEREKS, FHB 05-125-850-С120 125W"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "светильник потолочный PHILIPS BY698P LED200 PSU EN-155"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "светильник-переноска ПРОВОДНИК МОБИЛ(12/24V)/15 ТУ3461-001-47928703-2012"

    Кол-во: 10.000

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