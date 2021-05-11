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    Главная / Торги / Поставка спецодежды

    Поставка спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195706Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195706

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 16:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 963 599-66-77

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    apti_ibriev@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибриев Апти Моххамед-Эминович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 10:00 GMT +311.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195706Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    1 191 050,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика*, г. Грозный, ул. Балашовская, д. 34А, индекс: 364058,пост. отделение "Грозный 58", база СТТи СТ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм мужской Автор Смог демисезонный куртка с капюшоном и брюки ткань Рип-стоп черный 1107319 Арсенал Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Куртка для охранника мужская зимняя ткань Oxford 240D/синтепон/флис 180Г/М2 черный размер 46-66 рукав одношовный рубашечного покроя ГОСТ 12.4.303-2016 ООО "Оникс" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Кроссовки тактические Magnum черные летние нейлон/полиэстер"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Футболка мужская для охранника Арсенал Splav хлопок 100% черный с коротким рукавом 1208559 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Бейсболка велюр 100% хлопок 240Г/М² металлическая застежка, принт СП ООО "Cotton Road""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Ремень с двухшпеньковой пряжкой К-2 искусственная кожа черный 120СМ 1606152 Арсенал Россия"

    Кол-во: 50.000

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