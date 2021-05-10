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    Главная / Торги / Оборудование телекоммуникационное

    Оборудование телекоммуникационное

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 10:0010.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195696Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195696

    Наименование закупки

    Оборудование телекоммуникационное

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 14:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-81-92

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    skripchak-va@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скрипчак Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование телекоммуникационное

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.05.2021 10:00 GMT +310.05.2021 10:0010.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195696Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование телекоммуникационное

    Начальная цена

    81 822,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д.60Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет поставщика в течении 30 дней. Оплата в течении 15 рабочих дней для малого бизнеса, 45 дней для крупного и среднего бизнеса

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Репитер DS-5BAND-20 791...2690МГц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Антенна активная направленная DL-700/2700-11 0.695…0.96, 1.71…2.7ГГц 11дБи на кронштейн/мачту"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Антенна активная потолочная DO-700/2700-4 0.698...0.96, 1.71...2.7ГГц 3...5дБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Делитель мощности DS-WS-12-727-155-33-50-Nf 1 вход, 2 выхода 0.4дБ N-Type female, розетка 698...2700МГц металл"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Кабель соединительный 10D-FB 30м N male - N male"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Кабель соединительный 10D-FB 8529 10м N male - N male"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Кабель соединительный 10D-FB 15м N male - N male"

    Кол-во: 2.000

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