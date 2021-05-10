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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оборудование телекоммуникационное
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.05.2021 14:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-81-92
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
skripchak-va@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скрипчак Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование телекоммуникационное
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.05.2021 10:00 GMT +310.05.2021 10:0010.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195696Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование телекоммуникационное
Начальная цена
81 822,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д.60Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка за счет поставщика в течении 30 дней. Оплата в течении 15 рабочих дней для малого бизнеса, 45 дней для крупного и среднего бизнеса
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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