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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195693Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195693

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.05.2021 10:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-03-82

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    a.zheleznova@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железнова Анна Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195693Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Начальная цена

    615 126,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Строителей д.8 с.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% в течение 14 банковских дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол журнальный Вестерн ВЕСТ-01 600х600х570ММ МДФ, шпон, экокожа ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Стол для переговоров Персонал-МТ каркас ЛДСП ЛДСП 2200х1200х755ММ вяз 38ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Столешница ION 1600х800ММ МДФ венге для стола ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Кресло для руководителя Монарх/МОН-01 экокожа светло-бежевый 65х65х110СМ ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Кресло ГЛАВМЕБЕЛЬТОРГ РИТМ\ММ-06 экокожа, металл бежевый/хром 55.5х45.5х75.5СМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Кресло МТ-П-04 экокожа, металл, пластик бежевый/черный 60х58х112.5СМ ООО "Персонал-МТ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф офисный высокий ИВА-09 900х420х2020ММ орех МДФ без дверей ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Шкаф офисный узкий Ива ИВА-04 403х365х1975ММ венге МДФ 2-дверный ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф офисный стеллаж угловой ИВА-03 600х600х1975ММ венге МДФ 1-дверный ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 4.000

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