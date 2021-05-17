www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка мебели для нужд ООО "Газпром геотехнологии"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.05.2021 10:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-82
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
a.zheleznova@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железнова Анна Константиновна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для нужд ООО "Газпром геотехнологии"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195693Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для нужд ООО "Газпром геотехнологии"
Начальная цена
615 126,91
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. Строителей д.8 с.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 100% в течение 14 банковских дней после поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.