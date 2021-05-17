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    Главная / Торги / Поставка кабельных материалов и кабеля для Нижегородского филиала, 1094.

    Поставка кабельных материалов и кабеля для Нижегородского филиала, 1094.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195692Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195692

    Наименование закупки

    Поставка кабельных материалов и кабеля для Нижегородского филиала, 1094.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 17:06

    Документация процедуры

    CISCO_кабель_образец.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-42-00

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельных материалов и кабеля для Нижегородского филиала, 1094.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 00:00 GMT +317.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195692Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельных материалов и кабеля для Нижегородского филиала, 1094.

    Начальная цена

    38 488,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 43 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок розеток Rittal RIT-7240.210 230В Schuko Schuko 7 розет. 16А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Набор крепежных изделий Z-REC-FPFP для установки оборудования на монтажные направляющие пластик, сталь 3шт винт М6x12, М6x16, гайка-клипса М6, шайба"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Лента сменная Cletop Type A для: коннектор FC SC ST 130x75x40мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Пневматический очиститель, 400 мл сжатый воздух"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Лента изоляционная PVC 15мм x 20м белая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Стяжка кабельная устойчивая к ультрафиолету нейлон 300x3.6мм 100шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стяжка кабельная устойчивая к ультрафиолету нейлон 150x3.6мм 100шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Кабель витая пара U/UTP 4x2x0.5 cat.5e медь LS0H нг(А) без троса"

    Кол-во: 0.305

    "Позиция 9"

    "Бирка маркировочная МБ 57x25x11мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Труба гофрированная безгалогенная HF 20мм с протяжкой HDPE"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 11"

    "Коннектор неэкранированный RJ-45 8P8C cat.5e"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 12"

    "Кабель соединительный Cisco CAB-OCTAL-ASYNC кабель асинхронный 8-порт RJ45 72-0845-01 для подключения портов к серверу доступа Cisco."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Наконечник кабельный плоский, штифтовой НШП 6-12 L20мм медь 6мм2 неизолированный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Наконечник кабельный плоский, штифтовой НШП 35-20 Dв8.6 x Dн11.8 x B8.1 x L40.5мм медь луженая 35мм2 неизолированный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 35-8-10 Dв10 x Dн13 x B20 x L65 x H15мм медь луженая 35мм2 неизолированный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 16-6-6 Dв6 x Dн9 x B17 x L40 x H10мм медь луженая 16мм2 неизолированный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 4-5-3 B1 x L3.2 x H0.5мм медь луженая 4мм2 неизолированный"

    Кол-во: 34.000

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