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    Главная / Торги / Поставка MI 3155 EU — измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация)

    Поставка MI 3155 EU — измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2021 16:0005.07.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195679Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    195679

    Наименование закупки

    Поставка MI 3155 EU — измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 12:57

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-13-68

    Адрес электронной почты

    Kalenyuk.ND@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каленюк Никита Дмитриевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка MI 3155 EU — измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация)

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.07.2021 16:00 GMT +305.07.2021 16:0005.07.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195679Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2021 16:00 GMT +305.07.2021 16:0005.07.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195679Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка MI 3155 EU — измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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