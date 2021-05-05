Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выключатель автоматический IEK

    Выключатель автоматический IEK

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 21:0005.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195676Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195676

    Наименование закупки

    Выключатель автоматический IEK

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 12:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-47-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.V.Krivopalenko@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривопаленко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выключатель автоматический IEK

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 21:00 GMT +305.05.2021 21:0005.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195676Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выключатель автоматический IEK

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 21 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 100% в теч. 7 раб дней после осуществления поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA25-3-063-C C 400В 63А 3P 4.5кА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-3-025-B B 400В 25А 3P 4.5кА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-100 MVA40-3-080-C C 380В 80А 3P 10кА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-100 MVA40-3-100-C C 230В 100А 3P 10кА"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264235
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    264235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 263837
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    263837
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 93559
    Электроматериалы
    Электроматериалы
    93559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.04.2019 11:00(GMT+03:00)
    318 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 79409
    Поставка электроматериалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Поставка электроматериалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    79409
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    74 882
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 82214
    Поставка материалов электрооборудования для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка"
    Поставка материалов электрооборудования для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва"...
    82214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    817 871
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Ценовой запрос № 83830
    Поставка электротехнических товаров
    Поставка электротехнических товаров
    83830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    419 428
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить