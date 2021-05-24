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    Главная / Торги / Поставка измерителей парметров для проекта ГазЯмал

    Поставка измерителей парметров для проекта ГазЯмал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195673Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    195673

    Наименование закупки

    Поставка измерителей парметров для проекта ГазЯмал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 12:43

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-13-68

    Адрес электронной почты

    Kalenyuk.ND@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каленюк Никита Дмитриевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерителей парметров для проекта ГазЯмал

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195673Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195673Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка измерителей парметров для проекта ГазЯмал

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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